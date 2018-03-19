Шарль Каборе: Мной интересовались английские и французские клубы, но я счастлив в «Краснодаре»

«Да, это правда, мной действительно интересовались английские и французские клубы. Но я сейчас не вижу себя нигде, кроме „Краснодара“. У меня есть огромное желание расти вместе с командой, двигаться вместе с ней вверх. Я получаю удовольствие от игры здесь, мне здесь хорошо, и моей семье тоже очень нравится в Краснодаре, так что я хочу продолжать защищать чёрно-зелёные цвета и не стремлюсь куда-то уйти, пусть даже это будет топ-чемпионат», — сказал Каборе в интервью клубной пресс-службе. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек провел 20 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2019 года, а трансферный лист оценивается в 6 млн евро.