Парусный спорт. Российский «Броненосец» открывает новый сезон

Всемирно известная верфь Nautor's Swan при поддержке яхт-клуба Монако с 27 по 31 марта 2018 года проводит первую регату сезона для владельцев и экипажей монотипных яхт классов Swan 42, Swan 45 и Club Swan 50. Команда Bronenosec Sailing Team будет представлять на регате Россию.

"Мы с нетерпением ждем старта сезона, на регату приедут сильные команды, уверен нас ожидает интересная борьба — рассказывает командор яхт-клуба Санкт-Петербурга и капитан «Броненосца» Любомиров. — Весь сезон мы планируем участвовать в значимых европейских событиях, продолжая развивать нашу команду. Ребята хорошо готовы, но наша главная цель — сделать мощную конкурентноспособную российскую команду".