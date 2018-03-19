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Парусный спорт. Российский «Броненосец» открывает новый сезон
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Парусный спорт. Российский «Броненосец» открывает новый сезон 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Всемирно известная верфь Nautor's Swan при поддержке яхт-клуба Монако с 27 по 31 марта 2018 года проводит первую регату сезона для владельцев и экипажей монотипных яхт классов Swan 42, Swan 45 и Club Swan 50. Команда Bronenosec Sailing Team будет представлять на регате Россию.
Экипаж команды яхт-клуба Санкт-Петербурга на регате Monaco Swan One Design будет состоять в основном из известных российских спортсменов, бывших олимпийцев и опытных профессионалов. В Монако едут рулевой Владимир Любомиров, Виктор Сережкин, Алексей Кулаков, Егор Терпигорев, Александр Халецкий, Владимир Иконников, Павел Карачов, Денис Пилипенко, кроме того в составе экипажа победитель Кубка Америки Альберто Баровьер, Пьетро Мантовани и Франческо Поззи.
"Мы с нетерпением ждем старта сезона, на регату приедут сильные команды, уверен нас ожидает интересная борьба — рассказывает командор яхт-клуба Санкт-Петербурга и капитан «Броненосца» Любомиров. — Весь сезон мы планируем участвовать в значимых европейских событиях, продолжая развивать нашу команду. Ребята хорошо готовы, но наша главная цель — сделать мощную конкурентноспособную российскую команду".
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