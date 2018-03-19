Таганрогский хор взял гран-при областного конкурса 

Хор мальчиков таганрогского Дворца молодежи взял гран-при V областного конкурса имени В. А. Никольского.
Согласно информации из официальных источников, конкурс среди детских хоровых коллективов и вокальных ансамблей прошел в Ростовском колледже искусств.
Участие в нем приняли 52 хоровых коллектива из Ростова-на-Дону, Таганрога, Волгодонска, Аксая, Сальска, станицы Обливской, Чалтыря и др.
Хору мальчиков города Таганрога в 2018 году исполнится пять лет. Художественный руководитель коллектива — заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Владимир Войченко, хормейстер — Денис Листопадов, концертмейстер — заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Ольга Каркошко.
Хор является лауреатом городских, областных, всероссийских и международных конкурсов.