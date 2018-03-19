Шарль Каборе: «Раньше думал, что никогда не смогу играть в России из-за морозов»

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе отметил, что уже шестой год играет в чемпионате России и привык к холодам. По словам хавбека Буркина-Фасо, морозами его не испугать.

— До того, как вы приехали в Россию, вам приходилось играть в таких погодных условиях, в которых проходил матч 22-го тура чемпионата России с «Динамо» в Химках?

— Впервые это произошло в конце 2010 года, когда в Лиге чемпионов в составе «Марселя» играл с московским "Спартаком" (3:0. — Прим. «СЭ») в «Лужниках», — приводит пресс-служба «Краснодара» слова Каборе. — Я тогда вышел на замену за 8 минут до конца. Было так холодно, что я успел за эти несколько минут замерзнуть и получить травму голеностопа. Тогда я подумал: «Никогда не смогу играть в России — там такие морозы!» Но вот я уже шестой год играю здесь и вполне привык к холодам. Морозами меня уже не испугать!

Каборе играет в чемпионате России с 2013 года. За «Краснодар» полузащитник выступает с 2016 года, до этого он защищал цвета «Кубани» (2013-2016).