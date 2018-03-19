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Александр Побегалов: Зря «Волгарь» заранее отнесли к поставщикам очков
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Александр Побегалов: Зря «Волгарь» заранее отнесли к поставщикам очков 

Советский спорт 3 часа назад
— Не достучались до подопечных, недооценивавших «Волгарь» в его нынешнем формате?
— Настрой ребят мне как раз понравился. Была и самоотдача, и правильный выбор средств ведения игры. Чего нам недоставало, так это реализации. Кроме того, у гостей в двух-трех моментах безукоризненно сыграл вратарь. Этого парня (Дмитрия Арапова — Прим. ред.) я неплохо знаю, он при мне пришел в «Урал». Подкузьмил. Вообще «Волгарь» — боеспособная команда, зря ее заранее отнесли к поставщикам очков. Да, какие-то качества у астраханцев ушли после оттока группы исполнителей, но организация игры и боевой дух в наличии. Плюс добавился высокий прессинг, — сказал специалист.
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