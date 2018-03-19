Ещё
Гендиректор «Крыльев»: «Готовим поле к „Спартаку“. Но к матчу оно не будет как бильярдный стол»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гендиректор «Крыльев»: «Готовим поле к „Спартаку“. Но к матчу оно не будет как бильярдный стол» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал «СЭ», как идет подготовка к матчу 1/4 финала Кубка России, который был перенесен с 28 февраля на 4 апреля из-за мороза.
— До игры остается чуть больше двух недель. В каком состоянии поле? — вопрос Шашкову.
— Газон готовим как положено, в соответствии со всеми рекомендациями. Делаем все, что в наших силах. Но есть большая проблема из-за погодных условий — зима не отпускает, четвертый месяц пошел. До сих пор стоят морозы, поэтому не можем открыть поле, чтобы оно не вымерзло. Днем проветриваем, а на ночь закрываем. Прикладываем массу усилий, чтобы с покрытием все было хорошо, но сделать это очень сложно. К матчу поле однозначно не будет выглядеть как бильярдный стол.
— Но на нем в принципе можно играть?
— Поле готово, мы же проводим на нем матчи, просто пока не идеальное. Не такое, как летом. Но в хорошем состоянии и пригодно для футбола. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Спорт-Экспресс: последние новости
РФПЛ извинилась перед болельщиками за неудобства на матче "Рубин" – "Спартак" Скудра покинет "Торпедо", Голубовский станет генменеджером клуба Саханович ушла от тренера Плющенко и вернулась в Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19722
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение