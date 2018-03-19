Гендиректор «Крыльев»: «Готовим поле к „Спартаку“. Но к матчу оно не будет как бильярдный стол»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал «СЭ», как идет подготовка к матчу 1/4 финала Кубка России, который был перенесен с 28 февраля на 4 апреля из-за мороза.

— До игры остается чуть больше двух недель. В каком состоянии поле? — вопрос Шашкову.

— Газон готовим как положено, в соответствии со всеми рекомендациями. Делаем все, что в наших силах. Но есть большая проблема из-за погодных условий — зима не отпускает, четвертый месяц пошел. До сих пор стоят морозы, поэтому не можем открыть поле, чтобы оно не вымерзло. Днем проветриваем, а на ночь закрываем. Прикладываем массу усилий, чтобы с покрытием все было хорошо, но сделать это очень сложно. К матчу поле однозначно не будет выглядеть как бильярдный стол.

— Но на нем в принципе можно играть?