Долгая дорога вверх. Шарапову преследуют неудачи

Серия неудач

Нынешний сезон начался для Марии Шараповой в Шэньчжэне, где она добилась пока что максимального результата для себя, выйдя в полуфинал.

Экс-первая ракетка мира стартовала с уверенной победы над румынкой Михаэлой Бузарнеску (6:3, 6:0), после чего обыграла американку Элисон Риске (4:6, 6:3, 6:2) и представительницу Казахстана Зарину Дияс (6:3, 6:3).

Непреодолимым препятствием для Шараповой стала чешка Катержина Синякова, с которой она боролась за выход в финал и проиграла 2:6, 6:3, 3:6.

Сделав почти месячный перерыв, Шарапова заявилась на турнир в Дохе, где уже в первом круге уступила румынке Монике Никулеску (6:4, 4:6, 3:6).

Подобный провал случился и на недавних соревнованиях в Индиан-Уэллсе, когда Мария проиграла японке Наоми Осаке в первом раунде (4:6, 4:6). Немного утешать может разве что тот факт, что в итоге Осака стала победительницей этого турнира.

Шарапова потерпела три поражения подряд впервые с 2011 года, что должно стать для нее сигналом тревоги.

Проблемы со здоровьем

В нынешнем сезоне у Шараповой не все идеально со здоровьем. Из-за травмы правого предплечья в феврале она не приехала в Дубай, по этой же причине она уже отказалась от поездки в Майами.

Можно вспомнить и прошлый год, когда уже в Риме россиянка пожаловалась на боле в бедре, а затем два с половиной месяца восстанавливалась.

В августе в Стэнфорде у нее появились проблемы с предплечьем, которые дают о себе знать и по сей день.

Постоянные травмы говорят о том, что тело Шараповой не выдерживает нагрузок, предлагаемых спортсменкой. Болячки возникают внезапно, к тому же они довольно серьезны, так как не позволяют показывать максимум.

В апреле Шараповой исполнится 31 год. Для тенниса это уже приличный возраст, в котором непросто сохранять высокую работоспособность. А здоровьем сестер Уильямс или Роджера Федерера Мария, похоже, не отличается.

Расставание с тренером

После вылета из Индиан-Уэллса пятикратная чемпионка «Больших шлемов» сообщила о расставании со своим тренером Свеном Гренефельдом.

Их сотрудничество длилось около четырех лет и было довольно плодотворным. Под руководством голландского специалиста россиянка добилась победы на «Ролан Гаррос-2014».

Кроме того, Шарапова выиграла с Гренефельдом еще шесть турниров, среди которых Мадрид, Париж, Пекин, Брисбен, Рим и Тяньцзинь.

Вместе с голландцем Мария находилась на топ-уровне, но после неудачного старта в 2018 года все же решилась на кардинальные перемены. Существует мнение, что она рассталась с Гренефельдом по той причине, что попросту не могла оплачивать его услуги.

Как известно, после мельдониевого скандала от Шараповой отвернулись многие спонсоры, а много зарабатывать на теннисе у нее в последнее время не выходит. Однако мы сомневаемся, что в вопросе увольнения решающим был именно финансовый фактор.

Очевидно, что Шарапова хочет найти нового тренера, который помог бы ей вдохнуть новую жизнь в карьеру и вновь стать топ-игроком.

Решающий отрезок

Итак, Шарапова не похожа на саму себя по многим причинам, главные из которых — травмы, психология и нехватка концентрации.

Отдельные матчи 2017 года показали, что Мария все еще может играть на высоком уровне. Чего только стоит ее победа над румынкой Симоной Халеп на US Open. Однако свое мастерство россиянка демонстрирует слишком фрагментарно, притом резкие перепады случаются не только в отдельных матчах, но и в отдельных геймах.

Сейчас для Шараповой наступает решающий отрезок. Впереди — грунтовый сезон, на котором она традиционно успешна. Ей очень важно избавиться от всех проблем со здоровьем, найти и сработаться с новым тренером, а также продолжать движение вверх в рейтинге WTA.

Ее нынешнее 42-е место не способно удовлетворить запросы теннисистки высокого уровня, а постоянная стагнация может окончательно лишить ее веры в собственные силы.

Конечно, говорить о возвращении Шараповой на вершину мирового рейтинга уже не приходится, тем более что у нее появилось так много молодых и голодных до побед конкуренток. Однако быть в десятке и бороться за трофеи на отдельно взятых турнирах она еще может. Главное — не потерять веру.