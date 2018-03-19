В ЮЗАО стартовал второй этап Всероссийских соревнований

В Управлении МЧС по ЮЗАО города Москвы дан старт второму этапу Всероссийских соревнований «Человеческий фактор» среди команд студенческой лиги.

Соревнования «Человеческий фактор» проводятся в рамках проекта «Научись спасать жизнь». Их цель — научить молодых людей оказывать психологическую поддержку и первую помощь в экстремальных ситуациях.

В этапе приняли участие 8 студенческих команд, общей численностью 24 человека.

Соревнования состояли из 3 блоков: «Теория», «Практика» и «Обучение».

Открыла соревнования, начальник отдела психологического обеспечения Татьяна Поршакова.

«Никогда не знаешь, где придется оказать человеку первую помощь и психологическую поддержку. Неожиданно сталкиваясь с подобным, люди часто теряются, что отрицательно сказывается на эффективности оказываемой помощи. В данных вопросах необходимо постоянное обучение, самообучение и совершенствование. Зная элементарные правила оказания первой помощи и психологической поддержки, вы сможете спасти не только свою жизнь, но и оказать помощь нуждающемуся человеку!» — сказала Поршакова.