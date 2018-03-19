Успеют не все. Как болельщикам приобрести билеты на ЧМ по футболу 2018

До старта Чемпионата мира по футболу FIFA в России осталось ещё около трёх месяцев, и болельщики торопятся приобрести билеты на матчи. С какими трудностями сталкиваются любители футбола и какие условия предлагает FIFA — в материале «АиФ-Челябинск».

Без паспорта — никуда

Челябинка Елена решила сделать подарок мужу и позаботилась о покупке билета на чемпионат мира ещё в октябре 2017 года.

«Мы попали в самую первую волну, когда билеты продавали по жеребьевке. Нужно было подать заявку и после случайного выбора вам сообщали, сможете вы купить билет или нет. Я знаю нескольких человек, кому не повезло. В самой заявке пришлось указать много сведений, в том числе данные паспорта и номер банковской карты, которой мы собирались оплатить покупку. Причём, когда мы подавали заявку, ещё не было точно известно, какие команды где будут играть, поэтому просто выбрали самый первый матч в Екатеринбурге», — рассказала Елена.

Челябинке повезло: ей с первого раза пришло письмо с одобрением заявки. Организаторы также предупредили, что в скором времени спишут с карты средства за покупку. После оплаты Елена получила номер билета, а также напоминание о том, что ей также необходимо оформить паспорт болельщика.

«Без этого паспорта даже с билетом зрителя не пустят на стадион. Пришлось заполнить ещё одну форму и прикрепить фотографию, к которой тоже предъявлялись довольно строгие требования. Сам паспорт болельщика, правда, мы получили по почте довольно быстро — нам позвонили и сказали, что можно придти за ним, это было после Нового года. А билет должен привезти курьер, но пока этого не произошло», — говорит Елена.

Челябинка отмечает, что очень хорошо почувствовала масштаб готовящегося спортивного события — помимо сведений о покупке билета, организаторы по электронной почте постоянно интересовались, будет ли ей нужен транспорт до стадиона, предлагали варианты трансферта и размещения в гостиницах.

Шесть часов в очереди

По данным на официальном сайте FIFA, с момента старта продаж в сентябре 2017 года и до середины марта 2018 распределены более 1,3 млн билетов. На некоторые матчи спрос был так высок, что билеты распределялись только путём случайной жеребьевки. Большую часть раскупили россияне, а среди иностранцев лидерами по числу запрошенных билетов оказались болельщики из Колумбии, Бразилии, Перу, Германии, США, Мексики, Австралии, Аргентины, Англии и Польши.

Те, кто задумался о покупке билетов на втором этапе продаж в марте-апреле 2018 года, уже могли видеть точное расписание матчей. Однако любители футбола столкнулись с необходимостью ждать по несколько часов, чтобы просто зайти на сайт и попытаться приобрести билеты.

«Часов через примерно шесть подошла моя очередь. Получилась такая картина. Из матчей в Екатеринбурге меня интересовали два: Мексика — Швеция и Франция — Перу. На один из них билетов уже не было. На другой оставались самые дорогие. 25 тыс. на двоих — это как пол-отпуска, например. Ладно, думаю, не каждый год мундиаль рядом. И что вы думаете? Только пошел оформлять — оказалось, что продали и эти. Там система мудреная. Продают не сами билеты, а заявку на билеты, цветом отмечается вероятность их купить», — рассказал о своём опыте ещё один житель Челябинска.

«В продаже есть билеты на все матчи, кроме матча 7 (Аргентина — Исландия) и финала. Билеты на определенные матчи категории 4, которая зарезервирована только для резидентов Российской Федерации, также доступны для приобретения. Покупать билеты рекомендуется в самом начале данного этапа продаж, так как вновь ожидается большой спрос, и билеты, скорее всего, быстро раскупят», — говорится на официальном сайте FIFA.

Продажа билетов в порядке очереди на втором этапе завершится 3 апреля, после этого попытать удачу вновь можно будет с 18 апреля по 15 июля.

Особые правила

Кстати, количество билетов, которые может приобрести один болельщик, также ограничено: не более четырёх билетов на каждый матч и не более семи матчей чемпионата.

«В виде исключения, если вы заказываете билеты болельщика на возможные матчи определенной команды, ваша заявка может включать в себя пакет до 8 матчей. Ограничения введены, чтобы обеспечить справедливое распределение билетов, а также для того, чтобы предотвратить доступ перекупщиков к билетам и не допустить осуществления ими перепродажи», — поясняют в FIFA.

Отметим, что часть билетов специально выделена для продажи особой категории болельщиков — людям на инвалидных колясках, а также лицам с особыми медицинскими показаниями и избыточным весом. Для покупки таких билетов также необходимо подать заявку, указав необходимую категорию. Своё право на особые места нужно будет подтвердить соответствующими документами. Тем, кому потребуется сопровождающий, предоставят право бесплатно получить дополнительный билет для этого человека.