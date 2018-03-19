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В шести последних матчах Ла Лиги Роналду забил почти вдвое больше мячей, чем за предыдущие 17 игр
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В шести последних матчах Ла Лиги Роналду забил почти вдвое больше мячей, чем за предыдущие 17 игр
Soccer News
2 часа назад
Фото:
Soccer News
Комментарии
Так, в поединках против «Реала Сосьедад», «Бетиса», «Алавеса», «Хетафе», «Эйбара» и «Жироны» португальский бомбардир отметился 14 результативными ударами. В 17 же поединках до этого он поразил ворота соперников только 8 раз.
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