В шести последних матчах Ла Лиги Роналду забил почти вдвое больше мячей, чем за предыдущие 17 игр

Так, в поединках против «Реала Сосьедад», «Бетиса», «Алавеса», «Хетафе», «Эйбара» и «Жироны» португальский бомбардир отметился 14 результативными ударами. В 17 же поединках до этого он поразил ворота соперников только 8 раз.