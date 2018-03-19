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Ямал готовится к заседанию совета ассоциации «Оленеводы Мира»
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Ямал готовится к заседанию совета ассоциации «Оленеводы Мира» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс», в мероприятии примут участие члены совета ассоциации: представители оленеводческих регионов мира — Финляндии, Норвегии, Швеции и Шотландии. От России на съезде будут оленеводы из Чукотского, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Корякского округа, Республики Саха (Якутия), Тыва, Коми и Бурятии, Магаданской, Мурманской и Иркутской областей, Забайкальского и Хабаровского края, Эвенкийского и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципальных районов.
Основными вопросами встречи станет состояние мирового оленеводства и перспективы его развития, будет утвержден план работы Ассоциации на предстоящие четыре года.
«Кроме деловой программы члены совета Ассоциации 24 марта примут участие в праздновании Дня оленевода в Салехарде», — отмечают в пресс-службе главы арктического региона.
Фото: пресс-служба губерантора ЯНАО
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