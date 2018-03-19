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Иностранец распространял из Петербурга детскую порнографию в Интернете
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Иностранец распространял из Петербурга детскую порнографию в Интернете 

Интересант 2 часа назад
«По наводке» Интерпола полиция обнаружила в Петербурге гражданина сопредельного государства, который выложил в Интернет для свободного доступа порнографические видео с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Подозреваемый задержан и дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ («Изготовление, приобретение, хранение в целях распространения материалов или предметов с порнографическим изображением несовершеннолетних в отношении лиц, не достигшего четырнадцатилетнего возраста с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет»).
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