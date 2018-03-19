В Воронеже прошёл отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот»

На конкурс пришли более полусотни желающих, многочисленные зрители и болельщики.

Чемпионат проводится уже 7 лет и проходит более чем в 120 городах страны с разными подарками от спонсоров.

В этом году Воронеж поставил всероссийский рекорд по количеству участников — 52 человека.

Чемпионат проходил в четыре этапа, по результатам трёх этапов в финал вышло четыре человека. Победительница оказалась «в положении», что удивило всех.

В конце конкурса каждый участник получил приз от партнёров чемпионата, а три главных финалиста — сертификаты на бесплатное обучение в лабораториях проекта «Школа Театр» в течение месяца.

«Сегодня здесь присутствовало очень много разных и талантливых людей. Я понимаю, что для жюри это было очень-очень сложный выбор, кому дать какое место и как распределить баллы. Я очень рада, что пришла сюда», — поделилась с изданием culturavrn.ru победительница чемпионата «Открой рот. Воронеж» Анастасия Зотова

Чемпионат «Открой рот» проводится каждый год в межсезонье «осень-весна», и все желающие, даже не имея профессиональных навыков, могут принять в нём участие.