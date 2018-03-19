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В Воронеже прошёл отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот»
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В Воронеже прошёл отборочный тур чемпионата России по чтению вслух «Открой рот» 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
На конкурс пришли более полусотни желающих, многочисленные зрители и болельщики.
Чемпионат проводится уже 7 лет и проходит более чем в 120 городах страны с разными подарками от спонсоров.
В этом году Воронеж поставил всероссийский рекорд по количеству участников — 52 человека.
В состав жюри входили: заслуженная артистка России Елена Гладышева, заслуженная артистка России Надежда Леонова и руководитель проекта «Школа Театр» Никита Лабузо.
Чемпионат проходил в четыре этапа, по результатам трёх этапов в финал вышло четыре человека. Победительница оказалась «в положении», что удивило всех.
В конце конкурса каждый участник получил приз от партнёров чемпионата, а три главных финалиста — сертификаты на бесплатное обучение в лабораториях проекта «Школа Театр» в течение месяца.
«Сегодня здесь присутствовало очень много разных и талантливых людей. Я понимаю, что для жюри это было очень-очень сложный выбор, кому дать какое место и как распределить баллы. Я очень рада, что пришла сюда», — поделилась с изданием culturavrn.ru победительница чемпионата «Открой рот. Воронеж» Анастасия Зотова.
Чемпионат «Открой рот» проводится каждый год в межсезонье «осень-весна», и все желающие, даже не имея профессиональных навыков, могут принять в нём участие.
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