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Песков рассказал о плане Путина
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Песков рассказал о плане Путина 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Владимир Путин сконцентрирован на внутрироссийских делах и его план уже начал оформляться: на основе поручений появится «дорожная карта». Об этом рассказали в Кремле.
"У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны", — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И о нем глава государства говорил в Послании Федеральному собранию.
"Этот план уже рамочно начал оформляться с выпуском перечня поручений президента, на основе которых уже будет в том или ином виде подготовлена такая дорожная карта", — заметил представитель Кремля.
"И конечно, наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала и новых возможностей", — сказал Песков.
"Говорить о каком-то существенном влиянии международных дел на эти процессы вряд ли приходится, — подчеркнул представитель Кремля. — Здесь абсолютная самодостаточность, о чем, собственно, президент и говорил".
"Говорить о том, что какие-то конфликтные ситуации могут повлиять на те или иные внутрироссийские процессы, вряд ли возможно", — заключил Песков.
Ситуация вокруг Великобритании и состояние отношений с Западом не повлияет и на формирование будущей команды президента. На соответствующий вопрос пресс-секретарь главы государства ответил отрицательно.
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