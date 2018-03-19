Немецкие фанаты отметили «дерби Рейна» массовой дракой

В немецком Леверкузене произошли столкновения болельщиков двух соседних клубов — местного «Байера» и «Кельна». Накануне встречи команд в так называемом «рейнском дерби» (победа «Кельна» 2:0) их фанаты решили провести собственный «матч» с применением силы.

В массовой драке в субботу, 17 марта, приняли участие около 400 человек с обеих сторон, причем численный перевес был на стороне леверкузенцев, которых было примерно на 100 человек больше, сообщает РИА Новости со ссылкой на Stern.De.

Для разведения дерущихся пришлось применить силы полиции в количестве 200 сотрудников. В этот же день полиция предотвратила в другом районе Леверкузена еще одно столкновение поклонников двух команд.