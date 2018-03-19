Похожи как две капли: Елена Исинбаева показала редкое фото с младшей сестрой-красавицей

В середине февраля Елена Исинбаева стала мамой во второй раз. Она родила сына в Монте-Карло. Позже спортсменку осудили за то, что она не стала рожать на родине. Однако на критику чемпионка по прыжкам с шестом реагировать не стала. Уже через несколько дней после радостного события она опубликовала селфи без макияжа. Многие тогда подметили, что она выглядит превосходно и материнство ей к лицу.

Елена вместе с малышом уже дома. Вчера она вышла в свет и отдала свой голос одному из кандидатов на выборах президента РФ. Чуть ранее спортсменка опубликовала фото с родной сестрой Инной, которая младше нее на один год. «Сестричка, помощница моя!», — написала она. В кадре Исинбаева с естественным макияжем смотрит в камеру вместе с сестрой, которая также предпочла показать природную красоту. Вероятно Инна сейчас помогает чемпионке присматривать за новорожденным мальчиком.

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