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Похожи как две капли: Елена Исинбаева показала редкое фото с младшей сестрой-красавицей
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Похожи как две капли: Елена Исинбаева показала редкое фото с младшей сестрой-красавицей 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В середине февраля Елена Исинбаева стала мамой во второй раз. Она родила сына в Монте-Карло. Позже спортсменку осудили за то, что она не стала рожать на родине. Однако на критику чемпионка по прыжкам с шестом реагировать не стала. Уже через несколько дней после радостного события она опубликовала селфи без макияжа. Многие тогда подметили, что она выглядит превосходно и материнство ей к лицу.
Елена вместе с малышом уже дома. Вчера она вышла в свет и отдала свой голос одному из кандидатов на выборах президента РФ. Чуть ранее спортсменка опубликовала фото с родной сестрой Инной, которая младше нее на один год. «Сестричка, помощница моя!», — написала она. В кадре Исинбаева с естественным макияжем смотрит в камеру вместе с сестрой, которая также предпочла показать природную красоту. Вероятно Инна сейчас помогает чемпионке присматривать за новорожденным мальчиком.
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Поклонники были рады увидеть редкое фото двух сестер. Они были поражены тому, какая у Елены красивая родственница, а также отметили то, что они очень похожи. «Девочки — красавицы!», «Какие же красивые девочки», «Какие у вас отношения теплые! Очаровательные сестры», «Как вы похожи», — прокомментировали фото подписчики. Напомним, что Елена в 2014 году родила дочь Еву от своего мужа Никиты Петинова. Свою вторую беременность она долго скрывала, пока не стал заметен округлившийся живот.
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