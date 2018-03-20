С 13 по 17 марта в Мурманске на лыжных трассах спорткомплекса «Долина Уюта» состоялись соревнования по лыжным гонкам 58 Праздника…

В соревнованиях приняли участие 347 юных лыжников из 16 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори, Заозёрск, Кольский, Кандалакшский, Ковдорский, Ловозерский, Печенгский, Терский районы, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск и 10 регионов России: гг. Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская Новгородская, Нижегородская, Саратовская, Тверская, Тульская области, и команды Республики Карелия.

По сумме двух соревновательных дней в гонках свободным и классическим стилем абсолютными чемпионами стали:

— среди юношей и девушек 2000-2001 гг.р. — Тимур Маньшин, Республика Карелия и Ольга Потапова Новгородская область, СОСШ «Спарта»;

— среди юношей и девушек 2002-2003 гг.р. — Климентий Агалаков, Республика Карелия и Екатерина Яковенко, г. Тверь;

— среди юношей и девушек 2004-2006 гг.р. — спортсмены команды ДЮСШ № 1 Костомукшского ГО Республика Карелия Егор Каразанов и Алина Логачева.

В гонке «масс — старт» победили:

— на дистанции 5 км — Евгения Керро, Новгородская область;

— на дистанции 10 км — Ольга Жолудева, Республика Карелия

— на дистанции 15 км — Ольга Потапова, Новгородская область;

— на дистанции 7,5 км — Каразанов Егор, Республика Карелия;

— на дистанции 15 км — Климентий Агалаков, Республика Карелия;

— на дистанции 20 км — Алексей Лупандин, г. Мурманск.

В командном первенстве победила команда Республики Карелия, второе место у команды города Мурманска, третье — у команды г. Тверь.