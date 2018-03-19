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В Омске уже появились 200-рублёвые купюры
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В Омске уже появились 200-рублёвые купюры 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В городском пресс-клубе прошла пресс-конференция, посвящённая вхождению в оборот в Омском регионе новых 200-рублёвых купюр.
Как рассказал заместитель управляющего омским отделением Центробанка Владимир Антипов, новые банкноты завезены в достаточном количестве, но при этом банкоматы надо переориентировать на приём и выдачу этих купюр, так как они их просто не распознают.
«Банки на территории региона занимаются адаптацией банкоматов, терминалов и другой банковской техники. Для этого потребуется определённое количество времени», — заявил г-н Антипов.
Напомним, в конце декабря в Омске появились первые банкноты достоинством 2000 рублей, которых привезли 35 тыс. штук.
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