В Омске уже появились 200-рублёвые купюры

В городском пресс-клубе прошла пресс-конференция, посвящённая вхождению в оборот в Омском регионе новых 200-рублёвых купюр.

Как рассказал заместитель управляющего омским отделением Центробанка Владимир Антипов , новые банкноты завезены в достаточном количестве, но при этом банкоматы надо переориентировать на приём и выдачу этих купюр, так как они их просто не распознают.

«Банки на территории региона занимаются адаптацией банкоматов, терминалов и другой банковской техники. Для этого потребуется определённое количество времени», — заявил г-н Антипов.

Напомним, в конце декабря в Омске появились первые банкноты достоинством 2000 рублей, которых привезли 35 тыс. штук.