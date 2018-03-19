Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что в нём заинтересован ЦСКА, который якобы видит в голкипере замену Игорю Акинфееву и готов предложить пятилетний контракт.
«Не слышал об этом интересе. Считаю, что я не хуже игроков топ-клубов. Если они хотят это проверить, пускай вызовут меня на просмотр. Я приеду и попытаюсь доказать, что я лучше других. Я человек-работа. Хочу выходить на поле и доказывать.
Если меня заберёт гранд, я докажу, что являюсь топ-футболистом. Мне без разницы, кто будет моим конкурентом. Мне нравятся Акинфеев, Лунёв, Беленов или Габулов, но в любой команде я буду пытаться стать основным и биться до последнего», — сказал Довбня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.