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СМИ: футболист Довбня сменит хабаровских армейцев на московских
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СМИ: футболист Довбня сменит хабаровских армейцев на московских 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня по окончании текущего сезона сменит клубную прописку и перейдет из стана дальневосточных армейцев в столичный ЦСКА. Известно, что москвичи готовы предложить игроку пятилетний контракт. Об этом сообщает «Спорт уик-энд».
Предполагается, что в ЦСКА футболист станет вторым номером после основного голкипера команды Игоря Акинфеева. В клубе понимают, что у 32-летнего голкипера нет опытного сменщика и на данный момент запасным вратарем является молодой Илья Помазун. Довбня же впечатлил своей игрой в текущем сезоне российской премьер-лиги. В одном из последних матчей хабаровчан против московского "Спартака" он совершил 12 сейвов, в том числе отразив удар с 11-метровой отметки. «СКА-Хабаровск» проиграл «красно-белым» с минимальным счетом 0:1.
По итогам 23 туров «СКА-Хабаровск» занимает последнюю, 16 строчку чемпионата России. Довбня в 21 поединке пропустил 37 мячей, при этом трижды оставив свои ворота сухими. В среднем он пропускает за игру 1.76 гола.
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