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Андрей Николаев: У «Зенита» нет поставленной игры — вообще ничего не видно
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Андрей Николаев: У «Зенита» нет поставленной игры — вообще ничего не видно 

Советский спорт 2 часа назад
— Какую оценку дать «Зениту» за выступление в Лиге Европы, учитывая, что президент клуба Сергей Фурсенко изначально ставил задачу побороться за победу?
— У «Зенита» весь сезон провальный, в том числе и в Лиге Европы. У команды нет поставленной игры. Вообще ничего не видно. Хотя усиление летом вроде бы было качественное, по крайней мере, нам так рассказывали. Оказалось, что в команду пришли, по сути, игроки такого же уровня, как ушедшие. Если бы сохранился прежний состав, то хоть какая-то сыгранность была бы. Новички не смогли влиться в коллектив в полной мере. Не скажешь, что и травмы подкосили «Зенит». Они только в последнее время стали проблемой для тренера, — сказал Николаев.
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