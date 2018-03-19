— Какую оценку дать «Зениту» за выступление в Лиге Европы, учитывая, что президент клуба Сергей Фурсенко изначально ставил задачу побороться за победу?
— У «Зенита» весь сезон провальный, в том числе и в Лиге Европы. У команды нет поставленной игры. Вообще ничего не видно. Хотя усиление летом вроде бы было качественное, по крайней мере, нам так рассказывали. Оказалось, что в команду пришли, по сути, игроки такого же уровня, как ушедшие. Если бы сохранился прежний состав, то хоть какая-то сыгранность была бы. Новички не смогли влиться в коллектив в полной мере. Не скажешь, что и травмы подкосили «Зенит». Они только в последнее время стали проблемой для тренера, — сказал Николаев.