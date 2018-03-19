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Привалов: сборная России по биатлону в такой глубокой яме, что стыдно смотреть
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Привалов: сборная России по биатлону в такой глубокой яме, что стыдно смотреть 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов оценил нынешнее состояние российских биатлонистов.
«Люди перестали нормально тренироваться. В этом году буквально вся команда перегружена. Не знаю, что они делали, но выглядят, как загнанные лошади. Могу предполагать, что перебрали с интенсивной скоростно-силовой работой, при этом в подготовительном периоде не выполнили нормальных объёмов. Чтобы говорить конкретно, нужно смотреть их планы.
В своё время я просил, чтобы в программу чемпионатов России включили кросс. Они это сделали, но почти никто из «сборников» не побежал. Почему? У них колени болят. А потом кросс вообще исключили. Вся подготовка построена на лыжероллерах. И на эти грабли мы наступаем из года в год. Я объяснял это Кравцову на тренерском совете, предлагал свою помощь, но дальше слов не зашло. А в этом году они ещё усугубили. Команда находится в такой глубокой яме, что стыдно смотреть", — сказал Привалов корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.
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