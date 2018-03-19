Привалов: сборная России по биатлону в такой глубокой яме, что стыдно смотреть

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов оценил нынешнее состояние российских биатлонистов.

«Люди перестали нормально тренироваться. В этом году буквально вся команда перегружена. Не знаю, что они делали, но выглядят, как загнанные лошади. Могу предполагать, что перебрали с интенсивной скоростно-силовой работой, при этом в подготовительном периоде не выполнили нормальных объёмов. Чтобы говорить конкретно, нужно смотреть их планы.