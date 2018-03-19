Под Воронежем объявили в розыск 32-летнего мужчину 

О Станиславе Гребенюке ничего неизвестно с 1 марта. Станислав Гребенюк ушёл из дома №16 на улице Школьной в семилукском селе Губарево утром 1 марта и не вернулся. Мужчина проживал вместе с супругой и родителями. Куда именно отправился Станислав, неизвестно, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в понедельник, 19 марта. Станислав Гребенюк ростом 175 см, среднего телосложения, у него светлые короткие волосы. Особые приметы — у мужчины на правом плече татуировка в виде креста, на правой руке указательный палец согнут после ДТП, на левой щиколотке шрам около 10 см. В день исчезновения Станислав был в синих спортивных штанах, синим пуховки с подстёжкой из белого пуха и синих кроссовках. Волонтёры попросили всех, кто видел Станислава Гребенюка после 1 марта, сообщить по телефонам 8 909 215 66 06 и 8 980 345 90 35 и 02. Дарья Крымова