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Студенты МГТУ ГА встретились со Светланой Журовой
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Студенты МГТУ ГА встретились со Светланой Журовой 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
18 марта общежитие МГТУ ГА посетила Светлана Журова — Депутат Государственной Думы, советская и российская конькобежка, олимпийский чемпион 2006 года, заслуженный мастер спорта России, где встретилась со студентами университета. Встреча прошла в формате живого общения, учащиеся, среди которых были и участники спортивных команд университета, задали множество вопросов, спортивного, политического и личного характера.
Олимпийский чемпион и дважды чемпион мира, Светлана Журова рассказала про возможности совмещения спорта и учебы, что является актуальным вопросом для многих молодых людей, а также про место спорта в жизни и в таких аспектах, как, например, воспитание детей.
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