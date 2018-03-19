Студенты МГТУ ГА встретились со Светланой Журовой

18 марта общежитие МГТУ ГА посетила Светлана Журова — Депутат Государственной Думы , советская и российская конькобежка, олимпийский чемпион 2006 года, заслуженный мастер спорта России, где встретилась со студентами университета. Встреча прошла в формате живого общения, учащиеся, среди которых были и участники спортивных команд университета, задали множество вопросов, спортивного, политического и личного характера.

Олимпийский чемпион и дважды чемпион мира, Светлана Журова рассказала про возможности совмещения спорта и учебы, что является актуальным вопросом для многих молодых людей, а также про место спорта в жизни и в таких аспектах, как, например, воспитание детей.