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В понедельник вышел из печати «Вестник Банка России» № 21 (1975)
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В понедельник вышел из печати «Вестник Банка России» № 21 (1975) 

Прайм 2 часа назад
В «Вестнике…» опубликован Статистический обзор за 2017 год: лицензирование, регистрация, внесение сведений в реестры, присвоение статуса и аккредитация финансовых организаций.
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