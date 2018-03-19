В понедельник вышел из печати «Вестник Банка России» № 21 (1975)

В «Вестнике…» опубликован Статистический обзор за 2017 год: лицензирование, регистрация, внесение сведений в реестры, присвоение статуса и аккредитация финансовых организаций.