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Александр Довбня: «Первый раз слышу об интересе к себе со стороны ЦСКА»
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Александр Довбня: «Первый раз слышу об интересе к себе со стороны ЦСКА» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня заявил, что с ним никто из представителей ЦСКА не контактировал. Ранее «Спорт уик-энд» написал, что руководство столичного клуба видит в 30-летнем вратаре замену Игорю Акинфееву и предложило ему пятилетний контракт.
— Первый раз слышу об этом. Я ни с кем из ЦСКА не контактировал, — сказал Довбня.
— Но вам бы хотелось вернуться в столицу, учитывая, что вы москвич?
— Во-первых, чтобы говорить об этом, нужно получить предложение, а во-вторых, я все еще вратарь команды «СКА-Хабаровск».
В текущем сезоне Довбня провел 21 матч за дальневосточный клуб, пропустив 37 голов. После 23-х туров СКА занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от спасительного 12-го места на 12 очков. (Андрей СИЗЯКИН)
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