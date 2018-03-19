Александр Довбня: «Первый раз слышу об интересе к себе со стороны ЦСКА»

Голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня заявил, что с ним никто из представителей ЦСКА не контактировал. Ранее «Спорт уик-энд» написал, что руководство столичного клуба видит в 30-летнем вратаре замену Игорю Акинфееву и предложило ему пятилетний контракт.

— Первый раз слышу об этом. Я ни с кем из ЦСКА не контактировал, — сказал Довбня.

— Но вам бы хотелось вернуться в столицу, учитывая, что вы москвич?

— Во-первых, чтобы говорить об этом, нужно получить предложение, а во-вторых, я все еще вратарь команды «СКА-Хабаровск».