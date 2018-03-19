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Экс-глава ФИФА рассказал о трех секундах матча СССР — США на Олимпиаде-1972
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Экс-глава ФИФА рассказал о трех секундах матча СССР — США на Олимпиаде-1972 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: thenational.ae
Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер объяснил, почему были переиграны три секунды в финале СССР — США на баскетбольном турнире Олимпиады 1972 года в Мюнхене, сообщает "Советский спорт".
Блаттер был судьей-хронометристом в этой встрече.
"Нашей задачей было только следить за временем, вести хронометраж. В баскетболе за столом сидел судья. Он нажимал кнопку, останавливая часы. И когда матч подходил к самому-самому концу, он в последний раз нажал на кнопку и объявил, что игра завершена. А матч-то не закончился, оставалась одна секунда", — цитирует Блаттера «Спорт-Экспресс».
По словам экс-главы ФИФА, генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Уильям Джонс добавил три секунды, так как не знал, каким образом возобновить встречи с помощью одной секунды.
"Джонс сказал: «Добавляем три секунды». Техник перевёл часы так, что на секундомере остались недоигранными три секунды", — добавил Блаттер.
Ранее Блаттер попросит пересмотреть дело о его отстранении от футбола.
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