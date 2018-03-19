Экс-глава ФИФА рассказал о трех секундах матча СССР — США на Олимпиаде-1972

Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер объяснил, почему были переиграны три секунды в финале СССР — США на баскетбольном турнире Олимпиады 1972 года в Мюнхене, сообщает "Советский спорт"

Блаттер был судьей-хронометристом в этой встрече.

"Нашей задачей было только следить за временем, вести хронометраж. В баскетболе за столом сидел судья. Он нажимал кнопку, останавливая часы. И когда матч подходил к самому-самому концу, он в последний раз нажал на кнопку и объявил, что игра завершена. А матч-то не закончился, оставалась одна секунда", — цитирует Блаттера «Спорт-Экспресс».

По словам экс-главы ФИФА, генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Уильям Джонс добавил три секунды, так как не знал, каким образом возобновить встречи с помощью одной секунды.

"Джонс сказал: «Добавляем три секунды». Техник перевёл часы так, что на секундомере остались недоигранными три секунды", — добавил Блаттер.

Ранее Блаттер попросит пересмотреть дело о его отстранении от футбола.