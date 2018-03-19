Саханович завершила работу с Плющенко и вернулась в Санкт-Петербург 

Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров Серафима Саханович прекратила сотрудничество с тренером Евгением Плющенко и вернулась в Санкт-Петербург, где продолжила тренироваться у Ангелины Туренко.
Евгений Плющенко: Постоянно хочется подпрыгнуть вместе с Саханович и добавить ей сил «Я вернулась в Санкт-Петербург и тренируюсь у Ангелины Туренко, — приводит «Р-Спорт» слова 18-летней Саханович. — Вернулась ввиду бытовых проблем, так как в Москве я жила одна, также нужно было подлечить старую травму.
Когда я узнала о том, что Ангелина Туренко закончила совместную работу с Анастасией Губановой, то попросилась к ней тренироваться. С 9 марта мы приступили к работе».
Напомним, что ранее Саханович тренировалась у Алины Писаренко, Этери Тутберидзе и Евгения Рукавицына.
На чемпионате России в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года она заняла девятое место.