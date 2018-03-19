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Столичные подростки сразятся в ВАО за звание лучшего чтеца
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Столичные подростки сразятся в ВАО за звание лучшего чтеца 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Чемпионат Москвы по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’18» пройдет в Российской государственной молодежной библиотеке в районе Преображенское.
Отборочный тур будет посвящён прозе, поэзии и публицистике, которые публиковались в свое время в легендарном журнале «Юность». Участникам конкурса предложат прочитать без подготовки незнакомый текст. В каждом туре чемпионата предусмотрены три раунда, а это значит, незнакомых отрывков из литературных произведений будет немало. Победят ребята, умеющие не только внятно и выразительно читать, но и обладающие определенным артистизмом, умеющие выделять интонацией главное в тексте.
Финал Чемпионата Москвы «Страница’18» состоится этим летом, в июне, на Красной площади. Московский победитель примет участие в июльском финале Российского Чемпионата «Страница’18», который пройдет на сцене Школы-студии МХАТ.
Участниками Чемпионата могут стать школьники 14—17 лет. Регистрация на отборочные туры «Страницы’18» — по ссылке http://www.biblioring.ru/join.
Отборочный тур пройдет 21 марта в 16 часов в Малом зале РГБМ. Вход свободный.
Ежегодный чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница» проводится не только в Москве, но и в других регионах России, уже в пятый раз. В прошлом году в нем приняли участие 80 тысяч старшеклассников из 23 регионов России.
Российская государственная библиотека для молодежи расположена на улице Большая Черкизовская, д. 4, стр. 1. Телефон для справок: +7 499 922-66-77. E-mail: info@rgub.ru  Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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