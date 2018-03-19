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Фанаты «Байера» и «Кельна» подрались в Леверкузене накануне матча
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Фанаты «Байера» и «Кельна» подрались в Леверкузене накануне матча 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Фанаты немецких футбольных клубов «Байер» и «Кельн» устроили массовую драку в субботу в Леверкузене, в которой участвовали около 400 человек, сообщает Stern.de.
Отмечается, что в драке приняли участие 250 фанатов «Байера» и 150 болельщиков «Кельна». В урегулировании ситуации участвовали 200 полицейских. О количестве пострадавших не сообщается, так как участники драки убежали с места конфликта.
В воскресенье, 18 марта, «Кельн» дома победил «Байер» (2:0) в рейнском дерби в рамках 27-го тура бундеслиги.
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