Фанаты «Байера» и «Кельна» подрались в Леверкузене накануне матча

Фанаты немецких футбольных клубов «Байер» и «Кельн» устроили массовую драку в субботу в Леверкузене, в которой участвовали около 400 человек, сообщает Stern.de.

Отмечается, что в драке приняли участие 250 фанатов «Байера» и 150 болельщиков «Кельна». В урегулировании ситуации участвовали 200 полицейских. О количестве пострадавших не сообщается, так как участники драки убежали с места конфликта.

В воскресенье, 18 марта, «Кельн» дома победил «Байер» (2:0) в рейнском дерби в рамках 27-го тура бундеслиги.