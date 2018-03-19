В Леверкузене произошла массовая драка между фанатами «Кёльна» и «Байера»

Накануне футбольного матча 27-го тура чемпионата Германии между «Кёльном» и «Байером» в Леверкузене состоялась драка фанатов этих команд. Игра прошла в Кёльне и завершилась победой хозяев со счётом 2:0 По информации Stern.de, в столкновении приняли участие 400 человек. Среди них: 150 болельщиков «Кёльна» и 250 болельщиков «Байера». На устранение конфликта было призвано 200 полицейских.

Также сообщается, что участники происшествия сбежали с места события. Количество пострадавших неизвестно.