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В Леверкузене произошла массовая драка между фанатами «Кёльна» и «Байера»
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В Леверкузене произошла массовая драка между фанатами «Кёльна» и «Байера» 

RT на русском 13 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Накануне футбольного матча 27-го тура чемпионата Германии между «Кёльном» и «Байером» в Леверкузене состоялась драка фанатов этих команд. Игра прошла в Кёльне и завершилась победой хозяев со счётом 2:0  По информации Stern.de, в столкновении приняли участие 400 человек. Среди них: 150 болельщиков «Кёльна» и 250 болельщиков «Байера». На устранение конфликта было призвано 200 полицейских.
Также сообщается, что участники происшествия сбежали с места события. Количество пострадавших неизвестно.
Ранее сообщалось, что в РФПЛ извинились перед болельщиками «Спартака» за запрет баннера в честь Табакова.
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