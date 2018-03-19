Ученые вывели новую формулу идеального веса

Индекс массы тела считался идеальным способом определить, нужно ли человеку сбрасывать вес. Новое исследование доказало: все это ерунда, значение имеет совершенно другой показатель. В исследовании приняло участие более 40 000 человек, а длилось оно целых 10 лет. Сами понимаете, при такой тщательности ошибки быть не могло. Ученые отслеживали два фактора: привычный индекс массы тела (ИМТ) и экспериментальный показатель — вес туловища. Вес туловища (процент веса ниже груди и выше бедер) оказался гораздо более информативным, чем ИМТ. Чем выше этот показатель, тем больше лишнего веса у человека. Проще говоря, соотношение веса к росту человека значения почти не имеет. Важно другое: сколько жира (значит, и лишнего веса) скопилось у вас на животе.

Эта новая методика определить уровень лишнего веса помогает врачам и понять, все ли в порядке с организмом. Дело в том, что здоровый человек от обильной пищи полнеет равномерно — и торс, и руки, и лицо. Проблемы со здоровьем ведут к сбоям этой системы, поэтому жир скапливается только в районе живота и талии. Понять, все ли в порядке у вас, очень просто. Талия должна быть уже самой широкой части тела — вот и все.