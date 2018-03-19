Более 70 участников собрала олимпиада в Хорошево-Мневниках

На базе Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» состоялся очный тур межрайонного этапа IV Московской городской компетентностной олимпиады для обучающихся образовательных организаций.

— В олимпиаде приняли участие коллективы воспитанников Дворца творчества «Хорошево», а также учащиеся 7–11 классов образовательных организаций районов Хорошево-Мневники и Щукино. Всего соревновались 72 человека, — сообщили в пресс-службе ДТДиМ «Хорошево».

По окончанию очного тура отдельным участникам и командам-победителям были вручены памятные сувениры, дипломы и сертификаты. По итогам мероприятия сформирована сборная команда для участия в московском этапе компетентностной олимпиады. (вт)