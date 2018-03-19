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Лионель Месси: Не знаю, где я буду жить после завершения карьеры
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Лионель Месси: Не знаю, где я буду жить после завершения карьеры 

Советский спорт 1 час назад
— Все говорят, что после завершения карьеры футболистам приходится нелегко. Трудно привыкнуть к отсутствию игр и тренировок.
Я не знаю, чем буду заниматься, где буду жить. Я бы хотел сделать все то, что мне не удавалось, будучи футболистом. Не знаю, буду ли жить в Барселоне или Росарио.
Мне очень больно наблюдать текущее положение дел в Аргентине. Граждане страны не защищены.
Я хотел бы вернуться в Росарио и наслаждаться родным городом, ведь я очень рано переехал в Барселону, но я немного переживаю.
Грабежи случаются во всем мире, но страшно представить, что может случиться что-то похуже. Раньше я мог весь день бродить по улицам и ничего не случалось, сегодня такое невозможно, — рассказал Месси в интервью AS.
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