Лионель Месси: Не знаю, где я буду жить после завершения карьеры

— Все говорят, что после завершения карьеры футболистам приходится нелегко. Трудно привыкнуть к отсутствию игр и тренировок.

Я не знаю, чем буду заниматься, где буду жить. Я бы хотел сделать все то, что мне не удавалось, будучи футболистом. Не знаю, буду ли жить в Барселоне или Росарио.

Мне очень больно наблюдать текущее положение дел в Аргентине. Граждане страны не защищены.

Я хотел бы вернуться в Росарио и наслаждаться родным городом, ведь я очень рано переехал в Барселону, но я немного переживаю.