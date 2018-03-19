Роман Березовский: «Арена „Санкт-Петербург“ — это просто фантастика»

Бывший вратарь "Зенита" Роман Березовский отметил, что в условиях петербургского климата арена «Санкт-Петербург» — лучшее, что можно было бы придумать. Березовский также добавил, что стадион выглядит великолепно.

— Стадион «Зенита» — это просто фантастика, супер, — цитирует клубная пресс-служба Березовского. — Учитывая петербургский климат, — это лучшее, что можно было бы придумать. Если бы в России имелось хотя бы несколько таких стадионов, уровень нашего чемпионата непременно возрос. Все это было бы возможно из-за того, что на таких аренах можно смотреть настоящий футбол, а не какие-то битвы на морозе.

— С эстетической точки зрения как оцените стадион «Санкт-Петербург»?

— Великолепно. Стадион оформлен в традиционных для «Зенита» цветах. Мне понравилось, что трибуны на стадионе не однотонные, а разных оттенков. Смотрится все очень красиво. А при неполной заполняемости в случае установки однотонных кресел это бросалось бы в глаза. Впрочем, Питеру не грозит низкая посещаемость.