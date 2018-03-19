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Владелец команды IndyCar приходит в себя после атаки «пчёл-убийц»
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Владелец команды IndyCar приходит в себя после атаки «пчёл-убийц» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
На прошлой неделе владелец команды серии IndyCar, семикратный чемпион этой серии Эй-Джей Фойт во второй раз в жизни подвергся атаке африканизированных пчёл, которых также называют «пчёлами-убийцами». На своём ранчо в Техасе 83-летний Фойт повалил дерево с помощью бульдозера, однако обнаружил, что тем самым потревожил пчёл.
«Это было пугающе, не буду врать. Я сдал назад и отъехал от них — по крайней мере я так думал. Я выбрался из бульдозера и должен был дойти до своего пикапа, когда на меня обрушился их рой. Я начал бежать к пикапу, а затем открыл окна на скорости 100 км/ч, стараясь удержать их подальше от лица, но они жалили мои глаза и шею. Хорошо, что на мне была куртка! Дома я подставил голову под ледяную воду, потому что лицо так жгло, словно была температура 500 градусов! Мне повезло, потому что эти пчёлы жалят, пока ты не перестаёшь дышать. Я выглядел так, словно бился с Майком Тайсоном и проиграл», — приводит слова Фойта Racer.
Затем Фойт отправился в больницу, где ему измерили давление — показатели составили 260 на 116. На следующий день Фойта выписали из больницы, он вернулся на ранчо и с помощью 70 литров дизельного топлива сумел сжечь атаковавших его пчёл. Вместе с тем Фойту пришлось отказаться от поездки на гонку «12 часов Себринга».
Официальный «твиттер»-аккаунт AJ Foyt Racing опубликовал во время гоночного уик-энда следующее сообщение с фотографией пчелиного улья на трассе: «Эй-Джей благодарен всем вам за сообщения поддержки. Очевидно, пчёлы не получили информации об отмене встречи. Улей был обнаружен в кемпинге у второго поворота. Автодром ликвидировал его — без огня!»
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