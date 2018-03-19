Ещё
Хендерсон не смог сравнить Салаха и Суареса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хендерсон не смог сравнить Салаха и Суареса 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон не смог сравнить нынешнюю звезду команды Мохамеда Салаха с блиставшим в составе «красных» в сезоне 2013/14 Луисом Суаресом.
"Салах и Суарес являются фантастическими футболистами. Они забивают много голов и прекрасно работают без мяча, но сравнить их очень сложно.
Суарес перебрался в «Барселону» и играет там здорово. Для меня было честью выступать с ним в одной команде. Но Салах проводит невероятный сезон. Он прекрасен каждую неделю без перерывов", — цитирует Хендерсона Sky Sports.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Березовский: "Стадион "Зенита" - просто фантастика" Кутроне не ожидал вызова в сборную Италии Досмотр фанатов "Спартака" в Казани осуществляли очень медленно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19722
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение