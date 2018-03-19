Хендерсон не смог сравнить Салаха и Суареса

"Салах и Суарес являются фантастическими футболистами. Они забивают много голов и прекрасно работают без мяча, но сравнить их очень сложно.

Суарес перебрался в «Барселону» и играет там здорово. Для меня было честью выступать с ним в одной команде. Но Салах проводит невероятный сезон. Он прекрасен каждую неделю без перерывов", — цитирует Хендерсона Sky Sports.