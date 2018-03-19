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Зачем в оборот ввели новые купюры?
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Зачем в оборот ввели новые купюры? 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Как рассказали специалисты отделения НБ Адыгеи Южного ГУ Банка России, новые номиналы денег в стране появляются тогда, когда на это есть запрос со стороны рынка.
Например, в случае с банкнотами 200 и 2000 руб. ключевую роль в решении их выпуска сыграла инфляция — снижение её до уровня 4%. Опыт показывает, что в странах с низкой инфляцией востребованными становятся как раз банкноты меньших номиналов, в том числе кратных 20.
«Новые банкноты удобнее: они ярче, обладают ощутимым рельефом. Деньги низкого номинала наиболее активно используются в обращении, поэтому купюра 200 рублей изготовлена из более износостойкого материала», — добавили в ведомстве.
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