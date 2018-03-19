Ещё
В ПИФКиС прошла лекция про работу спортивного журналиста
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ПИФКиС прошла лекция про работу спортивного журналиста 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
17 марта в Педагогическом институте физической культуры и спорта провели очередной мастер-класс в рамках проекта «Университетские субботы». Директор Департамента медиа РФС Артем Загумённов выступил с лекцией на тему «СМИ и футбол: особый мир спортивной журналистики».
Директор Департамента медиа Российского футбольного союза Артем Загумённов рассказал о буднях жизни спортивного журналиста и сотрудников отделов по связям с общественностью спортивных организаций. Слушатели узнали о закулисье крупных футбольных турниров, про аккредитацию журналистов на ЧМ-2018, про грамотное рассаживание акул пера во время пресс-конференций.
Также он ответил на следующие вопросы:
Какие вопросы решает спортивный агент? Чем занимается сотрудник отдела медиа современной спортивной федерации?
Актуальные требования к спортивному контенту.
Как журналисту выжить на олимпиаде?
Тренды информационного спортивного рынка.
Какая специализированная литература и какие места для практики помогут молодому специалисту развить свое мышление и таланты.
А 7 Апреля в 12.00 в Педагогическом институте физической культуры и спорта пройдет день открытых дверей.
Каховка: последние новости
Жительница района Зюзино объединила рукодельниц столицы Ученица школы в Зюзине выиграла в региональном этапе Всероссийской олимпиады В районе Зюзино пройдут соревнования по гиревому спорту
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19722
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение