В ПИФКиС прошла лекция про работу спортивного журналиста 

17 марта в Педагогическом институте физической культуры и спорта провели очередной мастер-класс в рамках проекта «Университетские субботы». Директор Департамента медиа РФС Артем Загумённов выступил с лекцией на тему «СМИ и футбол: особый мир спортивной журналистики».
Директор Департамента медиа Российского футбольного союза Артем Загумённов рассказал о буднях жизни спортивного журналиста и сотрудников отделов по связям с общественностью спортивных организаций. Слушатели узнали о закулисье крупных футбольных турниров, про аккредитацию журналистов на ЧМ-2018, про грамотное рассаживание акул пера во время пресс-конференций.
Также он ответил на следующие вопросы:
Какие вопросы решает спортивный агент? Чем занимается сотрудник отдела медиа современной спортивной федерации?
Актуальные требования к спортивному контенту.
Как журналисту выжить на олимпиаде?
Тренды информационного спортивного рынка.
Какая специализированная литература и какие места для практики помогут молодому специалисту развить свое мышление и таланты.
А 7 Апреля в 12.00 в Педагогическом институте физической культуры и спорта пройдет день открытых дверей.