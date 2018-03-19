В ПИФКиС прошла лекция про работу спортивного журналиста

17 марта в Педагогическом институте физической культуры и спорта провели очередной мастер-класс в рамках проекта «Университетские субботы». Директор Департамента медиа РФС Артем Загумённов выступил с лекцией на тему «СМИ и футбол: особый мир спортивной журналистики».

Директор Департамента медиа Российского футбольного союза Артем Загумённов рассказал о буднях жизни спортивного журналиста и сотрудников отделов по связям с общественностью спортивных организаций. Слушатели узнали о закулисье крупных футбольных турниров, про аккредитацию журналистов на ЧМ-2018, про грамотное рассаживание акул пера во время пресс-конференций.

Также он ответил на следующие вопросы:

Какие вопросы решает спортивный агент? Чем занимается сотрудник отдела медиа современной спортивной федерации?

Актуальные требования к спортивному контенту.

Как журналисту выжить на олимпиаде?

Тренды информационного спортивного рынка.

Какая специализированная литература и какие места для практики помогут молодому специалисту развить свое мышление и таланты.

А 7 Апреля в 12.00 в Педагогическом институте физической культуры и спорта пройдет день открытых дверей.