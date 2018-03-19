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Березовский: «Стадион „Зенита“ — просто фантастика»
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Березовский: «Стадион „Зенита“ — просто фантастика» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший голкипер "Зенита" Роман Березовский поделился впечатлениями от посещения стадиона «Крестовский». Напомним, вратарь провел в питерском клубе с 1994 по 2000 годы.
— Стадион «Зенита» — это просто фантастика, супер. Учитывая петербургский климат, — это лучшее, что можно было бы придумать. Если бы в России имелось хотя бы несколько таких стадионов, уровень нашего чемпионата непременно возрос. Все это было бы возможно из-за того, что на таких аренах можно смотреть настоящий футбол, а не какие-то битвы на морозе.
— С эстетической точки зрения как оцените стадион «Крестовский»?
— Великолепно. Стадион оформлен в традиционных для «Зенита» цветах. Мне понравилось, что трибуны на стадионе не однотонные, а разных оттенков. Смотрится все очень красиво. А при неполной заполняемости в случае установки однотонных кресел это бросалось бы в глаза. Впрочем, Питеру не грозит низкая посещаемость.
— Не жалеете, что новый стадион появился здесь не 20 лет назад, когда вы еще были игроком «Зенита», и вам не удалось здесь сыграть?
— Немного жалею. Но думаю, что на таком стадионе приятно быть не только участником, но и простым зрителем.
— Какие воспоминания остались от зенитовского периода карьеры?
— Самые лучшие. У каждого человека период молодости очень запоминающийся. Моя юность прошла в Санкт-Петербурге — в городе с магнетическими свойствами. Когда приезжаю сюда, восторгаюсь местами, по которым гулял 20 лет назад, отмечаю, как они изменились. Ностальгические нотки, в общем, — приводит слова Березовского официальный сайт «Зенита».
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