Березовский: «Стадион „Зенита“ — просто фантастика»

Бывший голкипер "Зенита" Роман Березовский поделился впечатлениями от посещения стадиона «Крестовский». Напомним, вратарь провел в питерском клубе с 1994 по 2000 годы.

— Стадион «Зенита» — это просто фантастика, супер. Учитывая петербургский климат, — это лучшее, что можно было бы придумать. Если бы в России имелось хотя бы несколько таких стадионов, уровень нашего чемпионата непременно возрос. Все это было бы возможно из-за того, что на таких аренах можно смотреть настоящий футбол, а не какие-то битвы на морозе.

— С эстетической точки зрения как оцените стадион «Крестовский»?

— Великолепно. Стадион оформлен в традиционных для «Зенита» цветах. Мне понравилось, что трибуны на стадионе не однотонные, а разных оттенков. Смотрится все очень красиво. А при неполной заполняемости в случае установки однотонных кресел это бросалось бы в глаза. Впрочем, Питеру не грозит низкая посещаемость.

— Не жалеете, что новый стадион появился здесь не 20 лет назад, когда вы еще были игроком «Зенита», и вам не удалось здесь сыграть?

— Немного жалею. Но думаю, что на таком стадионе приятно быть не только участником, но и простым зрителем.

— Какие воспоминания остались от зенитовского периода карьеры?

— Самые лучшие. У каждого человека период молодости очень запоминающийся. Моя юность прошла в Санкт-Петербурге — в городе с магнетическими свойствами. Когда приезжаю сюда, восторгаюсь местами, по которым гулял 20 лет назад, отмечаю, как они изменились. Ностальгические нотки, в общем, — приводит слова Березовского официальный сайт «Зенита».