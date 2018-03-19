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«Тосно» не планирует расторгать контракт с Быстровым
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«Тосно» не планирует расторгать контракт с Быстровым 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что клуб не планирует расторгать контракт с 34-летним полузащитником Владимиром Быстровым. По словам представителя клуба из Ленинградской области, хавбек не работает с командой из-за травмы.
— Владимир игрок «Тосно», его контракт действует до конца сезона, — сказал Матюшенко. — Планируем ли расторгнуть договор? Нет, не планируем.
— Почему тогда полузащитник не работает с командой?
— У него была болезнь, потом травма. Он работал по индивидуальной программе.
— Когда ждать его возвращения в общую группу?
— Думаю, после паузы на матчи сборных.
Напомним, что в текущем сезоне Быстров сыграл за «Тосно» всего в четырех матчах — два в сентябре, два в ноябре. Причем ни один из них он не провел на поле полностью. (Андрей СИЗЯКИН)
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