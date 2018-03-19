«Тосно» не планирует расторгать контракт с Быстровым

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что клуб не планирует расторгать контракт с 34-летним полузащитником Владимиром Быстровым . По словам представителя клуба из Ленинградской области, хавбек не работает с командой из-за травмы.

— Владимир игрок «Тосно», его контракт действует до конца сезона, — сказал Матюшенко. — Планируем ли расторгнуть договор? Нет, не планируем.

— Почему тогда полузащитник не работает с командой?

— У него была болезнь, потом травма. Он работал по индивидуальной программе.

— Когда ждать его возвращения в общую группу?

— Думаю, после паузы на матчи сборных.