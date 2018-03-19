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Власти Севастополя выделят средства на поддержку спортивных федераций
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Власти Севастополя выделят средства на поддержку спортивных федераций 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Lenta.ru
Правительство Севастополя приняло решение направить более десяти миллионов рублей на поддержку региональных спортивных федераций. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщается на сайте регионального правительства.
«Впервые в современной истории Севастополя правительство намерено поддерживать спортивные сообщества города. На сегодняшний день 37 федераций, получивших государственную аккредитацию, имеют право участвовать в конкурсе на получение соответствующих субсидий», — сказал начальник Управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.
Он добавил, что средства должны быть израсходованы на подготовку и участие спортсменов в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях. Кроме того, деньги могут быть направлены на закупку инвентаря, экипировки, оплату поездок на соревнования.
«В течение месяца сотрудники Управления по делам молодежи и спорта планируют проводить методическую работу с севастопольскими федерациями для того, чтобы соответствующие заявки и конкурсная документация были качественно сформированы, а спортсмены смогли использовать полученные деньги. Правительство Севастополя намерено и в дальнейшем поддерживать наших спортсменов», — заключил он.
В 2019 году на развитие спортивных федераций планируется направить более 11,3 миллиона рублей, в 2020 — более 11,7 миллиона рублей, отмечается в сообщении.
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