В интернете смоделировали последствия восстания машин

Автор YouTube-канала NIXOLAS опубликовал видео со своими фантазиями, как будет выглядеть мир, если человечество победят роботы SpotMini компании BostonDynamic. Ролике длиной 38 секунд стаи роботов передвигаются по безжизненной песчаной поверхности, после чего некоторых из них засасывают и поднимают в воздух вихри.

«Откройте для себя ближайшее будущее, где роботы SpotMini от BostonDynamic взяли верх, и все остальные признаки жизни исчезли. Собравшись в стаи, SpotMini собирают все, что могут найти в необитаемых пространства, которые когда-то были Землей», говорится в описании ролика.

Компания Boston Dynamics занимается разработкой необычных роботов на протяжении нескольких лет. Помимо четвероногих, сотрудники компании предложили концепции двуногих и колесных роботов. Одним из первых успехов стал робот Spot, который способен сохранять равновесие даже после сильных толчков сбоку.

Последняя версией SpotMini имеет защитный корпус и лучше двигается, по механике движения (поведению) он близок к четвероногому млекопитающему.

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