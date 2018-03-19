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Соревнования по интерактивной стрельбе пройдут на Псковской
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Соревнования по интерактивной стрельбе пройдут на Псковской 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В четверг, 22 марта, в центре досуга, культуры и спорта «Лидер» на Псковской улице пройдут соревнования по интерактивной стрельбе, на которые приглашают всех желающих — детей и взрослых. Об этом рассказал руководитель структурного подразделения по спорту Александр Кувватов.
— Участники посоревнуются в меткости при помощи стрелкового тренажера, в основе которого — программное обеспечение, передающее видеосюжет с компьютера через проектор на экран. С собой необходимо взять вторую обувь, — отметил Александр Кувватов.
Соревнования пройдут в помещении центра «Лидер», который находится по адресу: Псковская улица, дом 9, корпус 2. Начало в 18.00. Предварительной регистрации на мероприятие не требуется. Вход свободный. (мю)
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