Районный турнир по настольному теннису проведут в Аэропорте

Соревнования среди спортсменов-любителей из района Аэропорт по настольному теннису пройдут в ближайший вторник, 23 марта, в центре досуга и спорта «Орбита» на улице 8 Марта. Возраст участников — от 7 до 18 лет. Об этом рассказала представитель учреждения Екатерина Копейкина

− К участию в соревнованиях мы приглашаем тех, кто уже хорошо умеет пользоваться ракеткой, и тех, кто только начинает осваивать этот вид спорта, − пояснила Копейкина. — Мероприятие пройдет в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор».

Предварительная регистрация осуществляется по телефону 8 (499) 152-56-44.

Начало в 17.00. Соревнования пройдут по адресу ул. 8 Марта, д. 9. (мю)