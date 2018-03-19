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Районный турнир по настольному теннису проведут в Аэропорте
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Районный турнир по настольному теннису проведут в Аэропорте 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Соревнования среди спортсменов-любителей из района Аэропорт по настольному теннису пройдут в ближайший вторник, 23 марта, в центре досуга и спорта «Орбита» на улице 8 Марта. Возраст участников — от 7 до 18 лет. Об этом рассказала представитель учреждения Екатерина Копейкина.
− К участию в соревнованиях мы приглашаем тех, кто уже хорошо умеет пользоваться ракеткой, и тех, кто только начинает осваивать этот вид спорта, − пояснила Копейкина. — Мероприятие пройдет в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор».
Предварительная регистрация осуществляется по телефону 8 (499) 152-56-44.
Начало в 17.00. Соревнования пройдут по адресу ул. 8 Марта, д. 9. (мю)
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