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В Ростове-на-Дону состоялся форум Национальной лиги студенческих клубов
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В Ростове-на-Дону состоялся форум Национальной лиги студенческих клубов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. 15-16 марта в Ростове-на-Дону проходил форум Национальной лиги студенческих клубов Южного федерального округа, сообщается на сайте Росмолодежи.
В мероприятии приняло участие более 300 лидеров и активистов студенческих клубов, объединений и организаций Южного федерального округа.
Они прошли обучение борьбе со стрессом, развитию лидерских качеств, нетворкингу и правильным коммуникациям. Также участники мероприятия обменялись лучшими практиками работы в студенческой среде.
Основная цель форума — формирование единого вектора развития клубного студенческого движения.
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