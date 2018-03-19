Дмитрий Васильев: Ульяне Кайшевой еще многому надо учиться

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев , подводя итоги выступлений россиян на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, порассуждал о проблемах женской сборной России и объяснил, почему Ульяну Кайшеву нельзя считать новым лидером команды.

— Как и в других видах спорта, в биатлоне атлеты делятся на командных бойцов и «индивидуальщиков». Дарья Виролайнен Евгений Гараничев — это спортсмены-индивидуальщики. Это очевидно. Есть такие атлеты, которые в индивидуальных дисциплинах выступают невыразительно, но в командных гонках преображаются и творят чудеса. То, что Дарья очень хорошо выступила в Контиолахти, скорее было приятным исключением, нежели надежда на то, что теперь она всегда будет хорошо бегать эстафеты. Практика показывает, что от спортсмена, который хотя бы один раз зашел на штрафной круг в эстафете, ждать надежной работы в ключевые моменты здесь не приходится. Но в женской команде сейчас очень тяжелая ситуация: там вообще не очень понятно, кого ставить в эстафету. Однако если совсем все так грустно, почему бы не довериться молодым спортсменам? Та же Валерия Васнецова , есть и другие юные спортсменки, которым уже на следующий год бегать… Почему бы не допустить к главной команде? Что здесь такого страшного? Тренерам и руководству СБР нужно быть смелее. Надо иногда рисковать. Тем более риск этот — относительный. Потому что женщины и так невнятно выступают. И если молодежь выступит не слишком успешно — ничего страшного нет. Дадим шанс попробовать свои силы — глядишь, сразу кто-то из них и зарекомендовал бы себя.

— Ульяна Кайшева, завершившая в десятке спринт и пасьют, в Холменколлене проявила себя лучше всех наших спортсменок. Могла бы она в перспективе претендовать на роль лидера нашей женской команды?

— Нет, об этом вообще говорить не приходится. Какой лидер?! Все лидеры, которые сейчас там есть, — условные. Из имеющегося у нас состава человека, который лучше всех выступает, невозможно назвать лидером. Потому что лидер — это спортсмен, способный биться за призовую тройку. А биатлонист, который бьются за десятку — какой это лидер? Лидер — это яркий человек, ведущий за собой команду, за ним тянутся, на него равняются. Кайшева? Конечно, нет. Ей еще многому надо учиться. Да, два успешных старта. Опять же они относительно успешные. Да, конечно, после длительных невыразительных выступлений два раза в десятку забралась. Да, неплохое начало к следующему четырехлетию. Но никакой не лидер. Нет у нас здесь лидеров.