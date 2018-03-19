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Роман Березовский: Верю, что сборная Росси выйдет в плей-офф ЧМ-2018
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Роман Березовский: Верю, что сборная Росси выйдет в плей-офф ЧМ-2018 

Советский спорт 1 час назад
— Это большое событие для всей страны. До недавнего времени был уверен, что сборная России способна доходить до четвертьфинала. Но мы потеряли несколько ключевых игроков. Последний из них — Саша Кокорин. Теперь сборной России будет очень тяжело. Впрочем, я все равно верю, что в плей-офф команда выйдет.
— Насколько Кокорин незаменим для сборной? — Все мы знаем, что самые главные нападающие страны — Кокорин и Смолов. Не хочу обижать остальных кандидатов. С Сашей и Федея я успел поиграть за «Динамо» в 2012-м году, я сразу почувствовал, что они перспективны и сильны. Они тогда были молоды, им всего лишь оставалось набраться опыта, сейчас они раскрыли свой потенциал. Сашу могут постараться заменить Дзюба и Заболотный, думаю.
— Планируете смотреть чемпионат мира вживую? — Не знаю, в Петербурге или в Москве, но минимум на одной игре турнира я обязательно буду, — сказал Березовский.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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