Патрик Кутроне: «Сначала не поверил вызову в сборную Италии»

Нападающий «Милана» Патрик Кутроне отметил, что его было важно победить «Кьево» (3:2) в матче 29-го тура чемпионата Италии. Форвард также добавил, что сначала не поверил вызову в сборную Италии.

— Было очень важно победить и хорошо, что мой гол помог команде это сделать, — сказал для Milan TV Кутроне. — Теперь нам нужно оставаться на этом пути. Это была важная игра, нам нужны были три очка.

Вызов в сборную Италии? Это будет очень интересно. Я этого не ожидал, я выступал в команде до 21 года, но сначала я не поверил, когда меня вызвали в основную.