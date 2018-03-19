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Патрик Кутроне: «Сначала не поверил вызову в сборную Италии»
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Патрик Кутроне: «Сначала не поверил вызову в сборную Италии» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Милана» Патрик Кутроне отметил, что его было важно победить «Кьево» (3:2) в матче 29-го тура чемпионата Италии. Форвард также добавил, что сначала не поверил вызову в сборную Италии.
— Было очень важно победить и хорошо, что мой гол помог команде это сделать, — сказал для Milan TV Кутроне. — Теперь нам нужно оставаться на этом пути. Это была важная игра, нам нужны были три очка.
Вызов в сборную Италии? Это будет очень интересно. Я этого не ожидал, я выступал в команде до 21 года, но сначала я не поверил, когда меня вызвали в основную.
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