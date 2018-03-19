На «Казань-Арене» не будут менять газон до ЧМ-2018

Несмотря на то, что сейчас поле «Казань-Арены» желто-коричневого цвета и практически не имеет травы, его не будут менять до чемпионата мира.

Как стало известно корреспонденту «СЭ», зимой агрономы провели на стадионе плановую реновацию газона, срезав верхний слой, чтобы трава «не закислилась». Синтетические волокна после перепрошивки поля уходят в почву на 15 сантиметров, поэтому основа у газона крепкая. Перед и после матча со "Спартаком" поле снова засеяли и сейчас ждут, когда взойдет новая трава. Сильные морозы в Казани не способствовали ее быстрому росту. При этом, по словам работников арены, уже к следующей домашней игре газон будет выглядеть заметно лучше, а к чемпионату мира не будет вызывать никаких вопросов.

Начиная с осени 2013 года, это уже четвертый газон на «Казань-Арене».