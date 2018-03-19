Ещё
На «Казань-Арене» не будут менять газон до ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

На «Казань-Арене» не будут менять газон до ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Несмотря на то, что сейчас поле «Казань-Арены» желто-коричневого цвета и практически не имеет травы, его не будут менять до чемпионата мира.
Как стало известно корреспонденту «СЭ», зимой агрономы провели на стадионе плановую реновацию газона, срезав верхний слой, чтобы трава «не закислилась». Синтетические волокна после перепрошивки поля уходят в почву на 15 сантиметров, поэтому основа у газона крепкая. Перед и после матча со "Спартаком" поле снова засеяли и сейчас ждут, когда взойдет новая трава. Сильные морозы в Казани не способствовали ее быстрому росту. При этом, по словам работников арены, уже к следующей домашней игре газон будет выглядеть заметно лучше, а к чемпионату мира не будет вызывать никаких вопросов.
Начиная с осени 2013 года, это уже четвертый газон на «Казань-Арене».
Казанский стадион примет шесть матчей мирового первенства: Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня), Корея — Германия (27 июня), а также встречи 1/8 и 1/4 финала (30 июня и 6 июля соответственно). (Артур ЕНИКЕЕВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Тренировка сборной России: прямой эфир! Скудра покинет "Торпедо", Голубовский станет генменеджером клуба Патрик Кутроне: "Сначала не поверил вызову в сборную Италии"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19722
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение